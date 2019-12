Reggio Calabria - Stavano andando verso le coste della Turchia- Indaga la squadra mobile

Reggio Calabria – Noleggiano veliero per trasportare illegalmente migranti, arrestati due ucraini.

Due uomini di origine ucraine sono stati fermati dalla squadra mobile di Reggio Calabria con l’accusa d’immigrazione clandestina.

I due avrebbero noleggiato un veliero in Sicilia per portare illegalmente in Italia dalle coste della Turchia alcuni migranti.

Ma hanno avuto dei problemi in mare e hanno chiesto aiuto alla capitaneria di porto.

Gli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria li hanno fermati e hanno avviato le opportune indagini.

27 dicembre, 2019