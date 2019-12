Viterbo - Conclusi i lavori di messa in opera

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Conclusi a tempo di record i lavori di messa in opera delle nuove finestre e porte d’ingresso degli spogliatoi del campo scuola di Viterbo, dopo tre anni di insistenti richieste da parte della Fidal provinciale.

Sembra quindi che sia stato preso in seria considerazione da parte del comune il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’importante impianto sportivo, iniziati molti anni fa con il rifacimento della pista e delle pedane, ma poi non completati con il restyling dei disastrati spogliatoi.

La notizia della ripresa dei lavori al campo è stata accolta con grande soddisfazione dalla Fidal che proprio in questi giorni si è vista assegnare per il secondo anno consecutivo la finale dei Campionati italiani di lanci invernali master.

L’importante manifestazione si svolgerà a Viterbo il 6, 7, e 8 marzo, vedrà presenti nel capoluogo ben 400 atleti gara provenienti da tutt’Italia a contendersi l’ambito titolo iridato.

Visto il grande numero di partecipanti previsti in gara, c’è da sperare che il comune, in occasione di questa importante manifestazione, voglia trovare le risorse necessarie per la ristrutturazione interna degli spogliatoi, altrimenti il posizionamento dei nuovi infissi non sarebbe sufficiente a rendere gli spogliatoi perfettamente efficienti, soprattutto la parte relativa al settore maschile.

Una comunicazione positiva in tal senso conforterebbe ulteriormente la Fidal provinciale nell’organizzazione in primavera di un importante meeting internazionale e nello stesso tempo, potrebbe convincere il comitato regionale della Fidal Lazio a portare a Viterbo in estate una delle due prove dei campionati di società, con la presenza di circa 800 atleti delle società tra le più quotate in ambito nazionale.

Giuseppe Misuraca

19 dicembre, 2019