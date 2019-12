Nuovi orari per gli uffici della Polizia amministrativa e sociale

Viterbo - Saranno validi a partire da martedì 7 gennaio

Viterbo – Questura di Viterbo, nuovi orari per gli uffici della Pasi.

Con decorrenza da martedì 7 gennaio, gli uffici della Polizia amministrativa e sociale della questura di Viterbo, in via Maresciallo Mariano Romiti 16, osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico.

Ufficio passaporti

Lunedì 09.00 -10.30 10.30 -12.00 appuntamento online* accesso libero**

Martedì 09,00 -10.30 10.30 -12.00 appuntamento online accesso libero 15.00- 17.00 app.to online

Mercoledì 09.00 -12.00 12.00 -13.00 appuntamento online ritiro***

Giovedì 09.00 -12.00 appuntamento online 15.00 -16.00 16.00 -17.00 app.to online ritiro

Venerdì 09.00 -10.30 10.30 -12.00 12.00 -13.00 appuntamento online accesso libero ritiro

Sabato CHIUSO Domenica CHIUSO

Ufficio armi

Lunedì 09.00 -12.00 Martedì CHIUSO 15.00 -17.00 Mercoledì 09.00 -12.00 Giovedì CHIUSO Venerdì 09.00 -12.00 Sabato CHIUSO Domenica CHIUSO

Nota bene: *Per la presentazione della richiesta di passaporto è necessario prendere appuntamento online, tramite l’Agenda Passaporti (disponibile all’indirizzo internet https://www.passaportonline.poliziadistato.it).

**Coloro i quali non intendono avvalersi del servizio di prenotazione, potranno accedere allo sportello nei soli giorni di lunedì- martedì – venerdì dalle 10,30 alle 12, secondo l’ordine di arrivo, per un massimo di 15 richieste al giorno.

***La consegna dei passaporti verrà effettuata nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 12 alle 13 ed il giovedì dalle 16 alle 17.

28 dicembre, 2019