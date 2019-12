“Parco fotovoltaico Andromeda, sette lavoratori rischiano il licenziamento”

Montalto di Castro - Filcams Cgil e Uiltucs Uil dopo l'incontro che si è svolto in prefettura sulla situazione delle guardie giurate

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – La Filcams Cgil e la Uiltucs —Uil di Viterbo ieri mattina in un incontro tenutosi in prefettura hanno esternato preoccupazione per il rischio che le guardie giurate impiegate al parco fotovoltaico Andromeda di Montalto di Castro andassero ad ingrossare l’esercito dei disoccupati.

Siamo venuti a conoscenza che la Soc. Sunpower, gestore del fotovoltaico, voglia espletare un taglio sostanzioso dei servizi modificando la vigilanza fissa in servizio di ronda, se non dismettere totalmente il servizio, visto che la scadenza del contratto che ha con Metropol Vigilanza è il 31 dicembre 2019.

Riteniamo gravissimo che in prefettura, non si siano presentati né la Sunpower da cui i lavoratori vogliono delle risposte in qualità di committente, né il comune di Montalto di Castro, che evidentemente non è interessato alla salvaguardia occupazionale sul suo territorio e al rispetto delle istituzioni.

Parliamo di lavoratori a cui è già stato ridotto l’orario di lavoro da Full time a Part — Time 60% che dal primo gennaio non sapranno come garantire un reddito alle loro famiglie.

Lavoratori che pur di tenersi un posto di lavoro hanno abbassato la testa non denunciando le condizioni igieniche dei luoghi in cui operano, tra la sporcizia e le carcasse di pecore morte.

Chissà cosa ne pensa la famiglia Garrone del gruppo Erg, proprietaria del Fotovoltaico Andromeda, che sette lavoratori verranno licenziati quando l’11 maggio scorso ne è venuta a festeggiare l’acquisto?

La Filcams Cgil e la Uiltucs Uil insieme ai lavoratori chiedono chiarezza con delle risposte esaustive e non permetteranno che ancora una volta i diritti e la dignità dei Lavoratori vengano calpestati, la nostra risposta sarà ferma e dura.

Donatella Ajala – Filcams Cgil

Elvira Fatiganti – Uiltucs Uil

Condividi la notizia:











19 dicembre, 2019