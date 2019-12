“Parte degli incidenti stradali mortali o con feriti avviene sempre negli stessi luoghi…”

Viterbo - Fabio Giallonardo amministratore dell’azienda Flora Multiservice specializzata in interventi di ripristino della sicurezza dopo un sinistro

Viterbo – “Buona parte degli incidenti stradali avviene sempre negli stessi luoghi”. Così Fabio Giallonardo, amministratore dell’azienda Flora Multiservice specializzata in interventi di ripristino post incidente.



“Il nove per cento circa degli incidenti stradali – spiega Fabio Giallonardo – con morti e feriti, avviene negli stessi luoghi dove si sono verificati in precedenza altri sinistri, a causa del non corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale”.



L’azienda Flora Multiservice è specializzata nel ripristino della sicurezza e della viabilità a seguito di incidente stradale. I suoi tecnici effettuano interventi di messa in sicurezza dell’area del sinistro, di rimozione residui solidi e liquidi, di manutenzione e di pulizia e lavaggio dell’asfalto.



In ogni incidente, infatti, vengono prodotti rifiuti: da quelli solidi, il più delle volte abbandonati ai lati delle strade, a quelli liquidi che finiscono sull’asfalto e poi nel sottosuolo.

“Gli incidenti stradali – continua Fabio Giallonardo – sono una grande fonte di produzione di rifiuti solidi come lamierati, frammenti di vetro, strutture plastiche, gomme e rifiuti liquidi come lubrificanti, carburanti, e refrigeranti. Lo sversamento di rifiuti liquidi e solidi sul piano viabile crea problemi alla sicurezza della circolazione stradale in quanto compromette il coefficiente di aderenza in modo rilevante soprattutto quando il fondo è bagnato”.

Molte amministrazioni comunali hanno firmato una convezione con l’azienda per fare intervenire i tecnici specializzati per il ripristino della sicurezza sulle strade in caso d’incidente nel più breve tempo possibile.



“Molti comuni – conclude Fabio Giallonardo – hanno aderito alla convenzione con Flora per prevenire il problema del ripristino stradale post incidente dando più sicurezza sulle proprie strade e dei cittadini. L’intervento di ripristino non aumenta il costo della polizza assicurativa in quanto la rca copre anche questo servizio. In tal modo, le nostre forze dell’ordine, riescono a gestire velocemente i sinistri e aprire più velocemente al transito le strade. Per questo ringrazio tutti i sindaci e i comandanti della polizia locale dei comuni che hanno aderito al servizio. La prevenzione può salvare vite umane”.

19 dicembre, 2019