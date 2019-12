Parte oggi Paperonly, idee regalo per i collezionisti del cartaceo

Viterbo - Il mercatino organizzato dall'associazione Take off è a piazza Fontana Grande fino al 24 dicembre

Viterbo – (s.c.) – Tantissime idee regalo a Paperonly, il mercatino dei libri e del materiale cartaceo da collezionismo, da sabato 21 a martedì 24 dicembre, a Viterbo in piazza Fontana Grande dall’alba al tramonto.

Idee regalo originali e uniche in occasione del prossimo Natale: libri fuori commercio, cartoline, stampe, tessere, biglietti, banconote, manifesti, francobolli e tanto altro a partire da un euro.

Gli espositori, i collezionisti e gli amanti della lettura, dunque, potranno intrattenersi tranquillamente nello spazio antistante la ex chiesa dei santi Giuseppe e Teresa, meglio nota come aula di corte d’assise dell’ex tribunale di Viterbo, intorno alla meravigliosa fontana Grande, per scambiarsi, acquistare o vendere, libri, cartoline o altri oggetti cartacei d’un tempo, o moderni, per arricchire la propria collezione o biblioteca, anche semplicemente per divertimento. Saranno presenti sicuramente i libri fuori commercio riguardanti la storia della città di Viterbo e della sua provincia.

Pubblicazioni rare riguardanti santa Rosa, i facchini, la città pontificia, i palazzi e i monumenti, le poesie dialettali, le ceramiche, la pittura, la storia e l’arte in genere. Una bella strenna natalizia, a basso costo e di alto valore culturale, per gli amici o per i propri cari.

All’interno dell’ex chiesa si potrà visitare un’interessante mostra intitolata “Patria e religione, religiosi e religiose nella prima guerra mondiale 1915-1918” allestita in collaborazione con l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Museo centrale del Risorgimento.

Paperonly è un appuntamento organizzato dall’associazione culturale Take off, che si tiene l’ultimo fine settimana di ogni mese, grazie anche alla disponibilità dell’amministrazione comunale, che si ripeterà in via straordinaria, da sabato 4 a lunedì 6 gennaio prossimi in occasione dell’Epifania.

20 dicembre, 2019