Vetralla - Sul posto i sanitari del 118 e la polizia

Condividi la notizia:











Vetralla – Investito pedone sulla Cassia.

Brutto incidente intorno alle 20,15 sulla Cassia.

Per cause da accertare un uomo è stato investito da una macchina sulla Cassia all’altezza del frantoio Paolocci, a Vetralla, nei pressi del bivio per Tuscania da una macchina.

Seppur cosciente, le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto i sanitari del 118.

Sono arrivati gli agenti della polstrada per la viabilità e i rilievi.

Condividi la notizia:











28 dicembre, 2019