“Perizia medico-legale sulle ferite riportate dal ragazzo che ha ucciso Fedeli”

Commerciante ucciso in centro - Pronto a chiederla il collegio difensivo composto da quattro avvocati, uno dei quali parla perfettamente inglese - Oggi l'udienza sull'ammissibilità della richiesta di abbreviato per lo sconto di un terzo della pena

di Silvana Cortignani

Viterbo – Omicidio di Norveo Fedeli, quattro avvocati per l’assassino reo confesso Michale Aaron Pang. Tra loro uno che parla perfettamente inglese, visto che lui è americano e non parla italiano. Se sarà accolta la richiesta di abbreviato, inoltre, la difesa chiederà di condizionare il rito a un paio di perizie, una delle quali medico-legale sulle lesioni riportate dal giovane durante la colluttazione sfociata nella morte della vittima. Il 22enne ha sempre detto di avere reagito a un’aggressione.

Oggi l’udienza sull’ammissibilità della richiesta del rito alternativo che prevede lo sconto di un terzo della pena

Un nuovo avvocato che parla fluentemente inglese, Giampiero Crescenzi, affiancherà per la prima volta il collegio difensivo composto da Remigio Sicilia e dai due sostituti processuali Lidia Ladi e Edoardo Manni, entrambi dello studio del legale viterbese.

Parte civile, con l’avvocato Fausto Barili, i familiari della vittima. Il magistrato Francesco rigato è il giudice per le indagini preliminari. Titolare dell’inchiesta il pubblico ministero Eliana Dolce.

Non ci saranno invece parenti dal Kansas a sostenere in aula il 22enne americano d’origine coreana che lo sorso 3 maggio ha ucciso nella sua boutique di via San Luca il commerciante 74enne Norveo Fedeli, secondo l’accusa per rapina. Siccome da alcuni giorni provava ad acquistare capi d’abbigliamento non riuscendo a pagare con la carta, avrebbe litigato con Fedeli, lo avrebbe barbaramente ucciso e se ne sarebbe andato con la busta colma di vestiti.

“Ho sollecitato il padre a venire almeno lui in Italia, in occasione di questa udienza, visto che nessun familiare è mai venuto a trovarlo nel carcere di Mammagialla, dove si trova da quasi otto mesi. Ma non ci sarà. Pang, d’altra parte, ha rapporti epistolari soprattutto con la madre, ma neanche lei potrà essere presente in tribunale. Non oggi”, spiega Sicilia.”La presenza dell’avvocato Crescenzi, invece, è una garanzia in più per l’imputato, visti i problemi di traduzioni avuti al momento dell’arresto e dell’interrogatorio di garanzia con l’interprete, che non era né di madre lingua italiana, né inglese”, sottolinea il difensore.

Oggi la difesa tenterà di convincere il gip Francesco Rigato ad ammettere il giudizio abbreviato, che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena, nonostante l’inasprimento della normativa. Nel caso venga rigettata la richiesta di ammissibilità, il processo per Pang, davanti alla corte d’assise, è stato già fissato per il prossimo 13 gennaio.

“Secondo questa difesa, la nuova normativa è anticostituzionale. Faccio un esempio. Se un uomo divorziato ammazza la ex moglie, può ottenere l’abbreviato. Se un uomo divorziato ammazza la ex moglie ma la sentenza di divorzio non è stata ancora depositata, non può chiedere l’abbreviato”, spiega l’avvocato Sicilia.

Relativamente alla dinamica, invece, altro potrebbe emergere se fossero disposte ulteriori perizie: “Una è quella relativa alle lesioni riportate da Pang nella colluttazione, anche lui come è noto, ha subito delle ferite. Chiederemo che venga disposta una consulenza”.

19 dicembre, 2019