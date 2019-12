Perseguita l’ex con la storia di una falsa gravidanza, rinviata a giudizio una 49enne

Tribunale - Parte civile un artista 53enne tedesco che vive a Chia - Stalking tramite mail e social network - Sul caso indagini della polizia postale

Soriano nel Cimino – (sil.co.) – Dice all’ex d’origine tedesca di essere incinta e poi che il bimbo è morto, per questo una 49enne ieri è stata rinviata a giudizio per stalking dal gup Savina Poli. Parte civile la vittima, un artista nato in Germania ma esidente a Chia, difeso dall’avvocato Simone Bernini. Il processo inizierà il prossimo 11 giugno davanti al giudice Giacomo Autizi.

Avrebbe minacciato l’ex di suicidarsi, al termine della relazione, poi gli avrebbe fatto credere di essere incinta, quindi gli avrebbe detto di avere partorito un figlio suo, poi che il bimbo era morto.

Per questo la vittima, un artista 53enne d’origine tedesca che ha scelto di vivere nella Tuscia, a Chia, la nota frazione di Soriano nel Cimino, ha denunciato la donna, una 48enne d’origine napoletana, che lo avrebbe perseguitato per un anno e mezzo, da luglio 2017 al 21 febbraio di quest’anno, periodo indicato nella querela.

Lo scorso 17 aprile la pm Chiara Capezzuto, titolare del fascicolo, ha chiesto il rinvio a giudizio per stalking dell’indagata, difesa dall’avvocato Patrizia Gallina. Sul caso ha indagato la polizia postale.

La 49enne non gli avrebbe dato pace, dopo la rottura del rapporto sentimentale, minacciando e molestando il suo ex al quale avrebbe detto di volersi togliere la vita, poi di aspettare un bambino da lui, di averlo partorito e che il figlio era morto.

La donna avrebbe perseguitato il 53enne per un anno e mezzo, contattandolo continuamente, utilizzando indirizzi di posta elettronica e social network. Da qui le indagini della Polpost, che hanno dato esito positivo, permettendo di trovare riscontri riconducibili all’indagata.

Non solo. La 48enne si sarebbe anche rivolta a conoscenti e amici della vittima: “Riferendo loro notizie false sul suo conto – si legge nella richiesta di rinvio a giudizio – o chiedendo informazioni sulla sua vita privata e infine contattandolo ossessivamente a mezzo del telefono e dei social network, così cagionandogli un grave e perdurante stato di ansia, legato anche al timore di vedere danneggiata la propria immagine professionale”.

19 dicembre, 2019