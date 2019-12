Pizzette, caldarroste e cioccolata a Gustando il Natale

Soriano nel Cimino - Conclusa la prima giornata - Prossimo appuntamento il 22 dicembre

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Buona la prima… Eh si, la prima giornata di Gustando il Natale è stata un bella sorpresa per tutti.

Per la Classe 1980 che sta raccogliendo fondi per la festa patronale del prossimo maggio, gettandosi in questa nuova avventura, non immaginava di avere un riscontro tanto positivo sin dalla prima domenica, per i sorianesi che hanno riscoperto il piacere di una passeggiata nel centro storico animato come non si vedeva da tempo, per gli artigiani che hanno visto apprezzate le loro mercanzie prodotte con amorevole cura, per i turisti casuali e non che si sono trovati immersi in un luogo senza tempo.

Ci si inerpica in salita, ma senza fretta, coccolati dalle note dei canti natalizi che riecheggiano in ogni vicolo, seguendo i profumi di pizzette, caldarroste, vin brulé, cioccolata, si prosegue, ogni passo qualcosa da guardare, dai prodotti da forno artigianali ai mobili antichi, dalle decorazioni al pannolenci, dal liquore al miele, per poi giungere all’inizio dell’area food, dove a deliziarsi non sono più solo gli occhi, ma anche i palati.

Basta acquistare una manciata di gettoni alla cassa per potersi muovere liberamente e degustare numerose delizie, bere del buon vino, assaporare la ricotta fatta in loco ancora calda e tanto altro.

Un percorso eno-gastronomico e artigianale in stile natalizio, ma quando si tratta di Natale non si può non pensare ai più piccoli, che domenica sono accorsi numerosissimi per assistere allo spettacolo dei burattini, per poi restare nell’area giochi con l’animatrice e spiluccare una nuvola di zucchero filato.

Domenica 22 troveranno ad aspettarli Babbo Natale, che nella sua casetta, ascolterà i loro desideri e ritirerà le preziose letterine, e chi vorrà, tornerà a casa con una foto accanto al famoso nonnino come ricordo della felice giornata. Ma non solo, potranno fare un giro nelle viuzze a cavallo di adorabili pony, o fare una tappa allo spazio dedicato al truccabimbi.

Ringraziando tutti per la partecipazione ed il calore dimostratogli, il Comitato Festeggiamenti sant’eutizio Classe 1980, vi dà appuntamento a domenica 22 dicembre. Gustando il Natale, bevi, assaggi, gusti, ascolti e ricordi…

Comitato Festeggiamenti Sant’Eutizio classe 1980

18 dicembre, 2019