Montefiascone - Il presidente dell’associazione Amici del Colle Roberto Buzi sul Mistero della natività che andrà in scena il 26 dicembre, il 1 e il 6 gennaio

di Michele Mari

Montefiascone – “Presepe vivente alla Rocca, dopo due mesi di lavoro è tutto pronto”.

Il presidente dell’associazione Amici del Colle Roberto Buzi sul Mistero della natività che andrà in scena il 26 dicembre al quale seguiranno altri due appuntamenti: il 1 e il 6 gennaio 2020.

Saranno oltre centocinquanta i figuranti che animeranno il presepe vivente nei giardini della Rocca dei Papi, organizzato dall’associazione Amici del Colle insieme alla compagnia teatrale Giorgio Zerbini, alla Pro loco e con il patrocinio del comune di Montefiascone.

“Dopo due mesi di lavoro – spiega Roberto Buzi – è tutto pronto per la prima data, il 26 dicembre, del presepe vivente nei giardini della Rocca dei Papi. È stato un lavoro lungo e certosino da parte dei volontari dell’associazione Amici del Colle. Anche le scene teatrali che verranno allestite, curate dalla compagnia teatrale Giorgio Zerbini, sono state ultimate“.

È tutto pronto quindi per la prima data in calendario: il 26 dicembre dalle 17. Infatti i membri dell’associazione Amici del Colle hanno lavorato notte e giorno nei giardini della Rocca dei Papi per allestire casette, ambientazioni, staccionate e tutto l’occorrente. Un lavoro curato nei minimi particolari.

“Saranno centocinquanta i figuranti – aggiunge Roberto Buzi – che animeranno il presepe vivente con costumi dell’associazione e quelli dei soldati concessi dal Circolo Mf 80. Inoltre ci saranno artigiani, danzatrici, fachiri, zampognari e molto altro. Il tutto in una location strepitosa e suggestiva come la Rocca dei Papi“.

L’ingresso, di soli tre euro, servirà per coprire parte delle spese necessarie per la realizzazione dell’iniziativa.

“Un ringraziamento è d’obbligo – conclude Roberto Buzi – ai volontari, alle associazioni, ai figuranti e a tutti quelle persone o aziende che ci hanno supportato in vari modi. Consigliamo, per arrivare ai giardini della Rocca dei Papi nelle tre date del presepe vivente, di utilizzare il bus navetta gratuito da campo Boario”.

24 dicembre, 2019