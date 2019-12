Progetto lavoro, pubblicata la graduatoria per l’assegnazione delle borse

Viterbo - Lo comunica l'assessore ai Servizi sociali Antonella Sberna

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Progetto lavoro, bando per l’assegnazione di 35 borse lavoro per soggetti in stato di svantaggio socio-economico, disponibili le graduatorie. Le stesse potranno essere visionate nell’ufficio iniziative sociali del V settore, via del Ginnasio 1, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16.

“La pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse lavoro – ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Antonella Sberna – dà seguito al percorso avviato nei mesi scorsi per dare un’opportunità agli over 40 che si trovano fuori dal mondo lavorativo e che hanno difficoltà al reinserimento in tale ambito, o addirittura accedervi per la prima volta. Ho fortemente voluto questa misura di sostegno e di inclusione socio lavorativa pensando a una specifica categoria di persone che rappresenta, dati alla mano, una emergenza sociale che colpisce soggetti con oltre 40 anni di età”.

“Con la pubblicazione della graduatoria – ha spiegato ancora l’assessore Sberna – si passa alla fase successiva, ovvero quella dei colloqui che permetteranno alle persone risultate idonee di poter accedere al tirocinio presso le aziende del territorio comunale. Mi auguro, e ci auguriamo, che lo sforzo fatto dall’amministrazione in termini economici, e in termini organizzativi da coloro che si occuperanno di fare l’inserimento all’interno delle aziende, possa dare un esito positivo in termini occupazionali a quei tanti cittadini che avranno la possibilità di usufruire di questa preziosa opportunità. Un’opportunità e soprattutto uno spiraglio di luce verso l’inserimento o il reinserimento nel mondo lavorativo”.

Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0761 348 594 – 0761 348563.

Comune di Viterbo

19 dicembre, 2019