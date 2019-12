Tutto pronto per “Realino racconta i sapori di Civita”

Civita di Bagnoregio - Venerdì 20 dicembre alle 12 a palazzo Alemanni organizzato da PromoTuscia viaggi e congressi

Civita di Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – A Civita di Bagnoregio, presso Palazzo Alemanni, venerdì 20 dicembre alle 12 PromoTuscia viaggi e congressi organizza l’evento “Realino racconta i sapori di Civita”.

Sarà l’occasione per presentare la resa definitiva del cortometraggio animato in 3D “La Civita di Realino”.

Il video è concepito nell’ambito di “Civita in tutti i Sensi”, un progetto di sviluppo turistico pensato e gestito da PromoTuscia, vincitore del bando indetto dalla Regione Lazio “Atelier Arte, bellezza e cultura”.

Realino, il protagonista del corto, è un arzillo contadino della zona che accompagnerà gli spettatori in un viaggio che da Civita di Bagnoregio li condurrà all’esplorazione di altri meravigliosi angoli della Tuscia viterbese.

Il corto è stato progettato come strumento di promozione turistica capace di cogliere i multiformi aspetti che caratterizzano il nostro territorio.

Oltre al film verrà illustrato un breve bilancio del progetto Civita in tutti i sensi, che nel corso dell’anno si è caratterizzato per l’organizzazione di laboratori artistici, proiezioni in videomapping ed incontri formativi in ambito tecnologico.

A conclusione dell’evento verrà offerta una degustazione di prodotti tipici a cura delle aziende agroalimentari coinvolte nel cortometraggio.

18 dicembre, 2019