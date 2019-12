Raccolta differenziata, in arrivo il calendario 2020

Vitorchiano - La distribuzione ai cittadini avverrà dal 23 dicembre al 4 gennaio

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – In arrivo a Vitorchiano il calendario 2020 del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta e il kit gratuito di buste.

La distribuzione ai cittadini avverrà dal 23 dicembre al 4 gennaio. Tutela dell’ambiente, valorizzazione del territorio e una più attenta raccolta differenziata sono i temi centrali del nuovo calendario realizzato dall’amministrazione comunale, sempre arricchito da tante informazioni utili e impreziosito con le immagini dell’Instagram Photo Contest “#ilborgosospeso” e del concorso fotografico rivolto alle scuole. Per facilitare il ritiro del kit e favorirne la distribuzione sarà possibile, anche quest’anno, fare la delega a terzi.

Durante tutto il periodo delle festività natalizie sarà quindi possibile ritirare il calendario e il kit di buste presso i locali comunali di Via Manzoni (davanti alla piscina comunale, vicino agli ambulatori medici e sede Avis).

L’orario dello sportello, dove saranno presenti addetti dell’impresa affidataria del servizio di raccolta, sarà il seguente: lunedì 23 dicembre mattina dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 16 alle 18; martedì 24 dicembre solo mattina dalle 9 alle 13; venerdì 27 dicembre mattina dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 16 alle 18; sabato 28 dicembre solo mattina dalle 9 alle 13; lunedì 30 dicembre mattina dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 16 alle 18; giovedì 2 gennaio mattina dalle 9 alle 13 e pomeriggio, dalle 16 alle 18; venerdì 3 gennaio mattina dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 16 alle 18; sabato 4 gennaio 2020 solo mattina dalle 9 alle 13.

“Anche quest’anno – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – e anche grazie all’impegno e alla collaborazione dei dipendenti comunali nonché al contributo indispensabile di tutta la comunità, proseguiamo in un percorso al centro del quale poniamo la tutela del territorio e delle sue potenzialità: proprio per questo il tema del concorso fotografico, che si inserisce nel più complesso e articolato progetto di tutela dell’ambiente e del territorio, rappresenta un modo per riscoprire e valorizzare il luogo in cui viviamo”.

“L’idea di associare le bellezze da tutelare ed il servizio di raccolta dei rifiuti – prosegue l’assessore all’ambiente Federico Cruciani – è nata dalla volontà di evidenziare che la tutela dell’ambiente, naturale e urbano, non può prescindere da una razionale, puntuale e ordinata gestione della raccolta dei rifiuti che tutti noi siamo chiamati a ‘fare’ nell’attività quotidiana.

Tutto questo all’interno di un progetto più ampio che sta cercando, nei cinque anni di mandato, di trasformare Vitorchiano in un vero riferimento per la Tuscia in tema ambientale. La conferma della consegna dei kit gratuiti è un piccolo gesto che questa amministrazione ha voluto confermare per andare incontro alle azioni quotidiane ed al lavoro fatto dai cittadini, che ovviamente rimangono i protagonisti per la buona riuscita del sistema di raccolta dei rifiuti”.

“Piccoli e grandi interventi già attuati in questi tre anni – concludono gli amministratori – e molti progetti per il prossimo futuro, come l’isola ecologica a Vitorchiano o la pubblica illuminazione a tecnologia Led, da attuare uno alla volta e che si aggiungono a quelli già messi in campo; l’evidenza di un nuovo modo di guardare al futuro con l’obiettivo, nel nostro piccolo, di offrire servizi migliori, con l’ulteriore intento di consegnare ai nostri figli un mondo migliore di quello che ci è stato consegnato”.

Comune di Vitorchiano

20 dicembre, 2019