Roma - La mamma di Gaia: "Meritava di più, ha portato via due angeli" - Questa mattina i funerali nella parrocchia della collina Fleming

Roma – Ragazze investite a Roma, arresti domiciliari per Pietro Genovese.

Pietro Genovese, il giovane investitore di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due sedicenni romane uccise la notte del 22 dicembre mentre attraversavano Corso Francia, è ai domiciliari.

Il gip Bernadette Nicotra ha accolto le motivazioni della procura e ha deciso di applicare i domiciliari.

Secondo quanto riporta Repubblica, nell’ordinanza si legge che il gip ha deciso per i domiciliari sostanzialmente per due motivi: l’alta velocità e la guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il giudice avrebbe escluso l’aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti in quanto, pur essendo Genovese risultato positivo sia alla cannabis che alla cocaina, “non si sa se l’assunzione dello stupefacente fosse recente”. Della droga infatti restano tracce anche se è stata assunta una settimana prima.

Discorso diverso per l’alcol, la cui presenza nel sangue era di 1.4 superiore al livello consentito, ossia 0 per un neopatentato.

Inoltre il gip, pur riconoscendo che “le due vittime hanno tenuto una condotta vietata e incautamente spericolata (hanno attraversato col rosso, non sulle strisce, scavalcando il guard rail, di notte e con la pioggia) così concorrendo alla causa del sinistro mortale, il conducente del suv ha guidato con imprudenza e imperizia”.

“La velocità è uno specifico addebito di colpa – si legge ancora nell’ordinanza riportata da Repubblica –, un’andatura entro i limiti previsti e adeguata allo stato dei luoghi avrebbe verosimilmente evitato le tragiche conseguenze dell’impatto tra il suv e le due vittime”.

In quel tratto di corso Francia la velocità è di 50km/h e secondo i vigili Genovese andava almeno a 80 all’ora.

Gabriella, la mamma di Gaia ha commentato la misura decisa dal gip. “Gli hanno dato i domiciliari? – ha detto – . Meritava sicuramente qualcosa di più, ci ha portato via due angeli”.

Anche il padre di Camilla, l’altra ragazza morta, ha rilasciato un breve commento: “Non mi cambia niente l’arresto”.

Questa mattina, alle 10,30, i funerali di Camilla e Gaia. Davanti alla chiesa di Collina Fleming si stanno già raccogliendo amici e compagni di scuola delle due ragazze.

27 dicembre, 2019