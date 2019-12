“Restauro loggia dei Papi, il governo si impegna a stanziare i fondi”

Viterbo - Il consigliere comunale m5s Massimo Erbetti annuncia l'approvazione dell'ordine del giorno alla camera dei deputati - La somma sarà quantificata in base alle esigenze

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con immenso orgoglio comunico che è stato approvato dalla camera dei deputati, su istanza dei deputati Gabriele Lorenzoni e Marta Grande del movimento 5 stelle, un ordine del giorno che impegna il governo sullo stanziamento di una somma adeguata, da valutare e quantificare in base alle reali esigenze, per il restauro della loggia dei papi di Viterbo, monumento di interesse nazionale e attrattiva per il turismo religioso internazionale.

Fuori da ogni polemica e senza tirare fuori proclami o numeri a caso, si tratta di un’azione volta alla tutela della cultura storica della città di Viterbo che pone all’attenzione del governo la necessità di intervenire senza indugio sulle richieste avanzate dalle comunità territoriali e dopo numerosi appelli della diocesi di Viterbo.

Massimo Erbetti

Consigliere comunale M5s

26 dicembre, 2019