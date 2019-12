“Resto in politica, ma non fondo un altro partito”

Roma - Il premier Giuseppe Conte intervistato da Repubblica: "Non mi vedo novello Cincinnato"

Roma – “Dopo questo mio intenso coinvolgimento, non vedo un futuro senza politica”. Lo dice in un’intervista a Repubblica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che però precisa di non voler necessariamente fondare un partito: “La politica non è solo fondare un partito o fare il leader di partito o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per partecipare alla vita politica e dare un contributo al proprio Paese”.

“Non mi vedo novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso alla politica – aggiunge il premier – ma adesso sono concentrato sul presente, su come posso riformare il Paese e renderlo migliore. Iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva”.

Nel frattempo, dall’altra parte dello schieramento politico, Matteo Salvini non risparmia gli attacchi al premier: “La maratona delle riforme di Conte? Si fermerà al primo chilometro” ha detto il leader della Lega, sempre impegnato nella campagna elettorale in Emilia-Romagna.

30 dicembre, 2019