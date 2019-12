Rinnovato il contratto nazionale lavoro del credito, aumento di 190 euro

Roma - E' stata appena siglata l'intesa sull'ipotesi di accordo per il nuovo Ccnl per 282mila bancari

Roma – E’ stata appena siglata l’intesa sull’ipotesi di accordo per il nuovo Ccnl per 282mila bancari.

Eliminato il salario d’ingresso. Favorita la conciliazione vita-lavoro, l’inclusione e le pari opportunità. Nasce la banca del tempo per le donazioni di ferie, ore e permessi fra colleghi. Diritto alla disconnessione per assicurare maggior rispetto alla vita privata. Creata una cabina di regia per le nuove tecnologie.

Il segretario generale Lando Maria Sileoni: “Ottenuto un importante riconoscimento economico. E abbiamo in mano un fondamentale strumento per tutelare la categoria. Sulla vendita dei prodotti finanziari è svolta: avremo un controllo diretto e obblighiamo i banchieri a condividere le politiche di vendita. Respinto il tentativo di Abi di contrattualizzare il lavoro ibrido”.

19 dicembre, 2019