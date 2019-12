Roma – Viterbo, 337 milioni di euro dalla Regione

Trasporti - Il piano investimenti per le ferrovie, con la novità di Cotral al posto di Atac

Roma – Ottocento milioni di euro circa, 35 nuovi treni e riqualificazione e ammodernamento di stazioni e tratte.

Ecco tutti gli investimenti della Regione Lazio, per rendere più efficienti le due linee e migliorare la vita delle persone:

– 315 milioni di euro per i nuovi convogli;

– 180 milioni di euro per la linea Roma-Lido;

– 337 milioni di euro per la linea per Roma-Civita Castellana-Viterbo.

Lo annuncia l’ente stesso, con un comunicato sul sito.

Non solo più risorse e nuovi investimenti, inizia anche una nuova gestione delle infrastrutture e del servizio:

– dal primo gennaio al primo luglio 2020, Astral affiancherà Atac, nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi, mentre dal primo luglio 2020 subentrerà definitivamente nella gestione delle infrastrutture;

– dal primo gennaio 2021 Cotral affiancherà Atac nella gestione dei servizi ferroviari, per diventare poi gestore unico dal primo luglio.

La Regione Lazio, quindi, ha deciso di mantenere il servizio pubblico – per tutelare tutti i pendolari, ma anche le lavoratrici e i lavoratori – attraverso una gestione affidata alle proprie società: Astral, per le infrastrutture e le stazioni ferroviarie, e Cotral, per il servizio di trasporto e dei treni. Tutto questo sotto la guida della Direzione regionale competente.

Ecco alcuni degli interventi previsti:

Roma Lido: recinzioni e barriere fonoassorbenti, nuovo deposito Ostia Lido, attività di manutenzione straordinaria del materiale rotabile esistente, potenziamento e risanamento della linea elettrica, rinnovo totale della linea, compresi i deviatoi;

Roma-Civita Castellana-Viterbo: completamento dei lavori alla stazione Flaminio, raddoppio della tratta Riano-Morlupo e Montebello-Riano, manutenzione straordinaria del materiale rotabile, potenziamento della linea elettrica e del deposito Acqua Acetosa.

“Roma-Lido e Roma-Viterbo: ora basta. La Regione riprende la gestione. Riaprono i cantieri, 800 milioni di euro per nuovi treni e nuove tecnologie”, così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

29 dicembre, 2019