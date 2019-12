Rubano carro attrezzi a Celleno e fanno un furto alla Tamoil di Vitorchiano

Cronaca - Stesse modalità per un tentato furto in un distributore di benzina a Vignanello nella stessa notte - Sul caso indagano i carabinieri di Viterbo e Civita Castellana

Condividi la notizia:











Vitorchiano – (e.c.) – Rubano un carro attrezzi a Celleno e fanno un furto alla Tamoil di Vitorchiano.

Ladri in azione nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 dicembre. Alcune persone, non ancora identificate, hanno prima rubato un carro attrezzi a Celleno per poi andare sulla superstrada, al distributore di benzina che si trova poco prima di Vitorchiano, per rubare i soldi dalla colonnina del self-service.

Avrebbero colpito la macchinetta in retromarcia.

La cifra esatta del bottino è ancora da quantificare.

Ieri mattina i carabinieri si sono recati sul posto per rilevare le impronte digitali e il Dna. Alla stazione di servizio ci sono anche delle videocamere di sorveglianza che saranno passate al vaglio degli inquirenti.

Stesso furto nella stessa notte anche a un distributore di benzina a Vignanello.

Stando alle prime ricostruzioni i ladri avrebbero prima rubato un furgone a Vallerano e poi si sarebbero recati a Vignanello alla stazione di servizio Tiber. Lì avrebbero cercato di colpire la colonnina del self-service in retromarcia ma il furto non è riuscito e sono fuggiti.

Anche in questo caso le forze dell’ordine passeranno al vaglio le immagini delle telecamere della zona.

Tra le ipotesi quella che si possa trattare delle stesse persone che hanno messo a segno il colpo a Viterbo perché è stato messo in atto con le stesse modalità. Ma tutto è ancora da verificare con esattezza.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Viterbo e di Civita Castellana.

– Ladri in azione a un distributore di benzina

Condividi la notizia:











28 dicembre, 2019