“Salviamo gli alberi di Natale della città dei Papi”

Viterbo - Giovanni Arena ed Enrico Contardo lanciano la nuova iniziativa del comune

di Daniele Camilli

Viterbo – “Salviamo gli alberi di Natale per ridargli nuova vita”. Giovanni Arena ed Enrico Contardo, sindaco e vice di Viterbo, lanciano l’iniziativa. Rivolta a tutti i viterbesi. Questa mattina in conferenza stampa nella sala del Consiglio di palazzo dei Priori.

“Chiunque vorrà – ha detto Contardo, assessore comunale al verde pubblico – il 7 gennaio potrà portare il proprio albero di Natale a prato giardino per essere recuperato e ripiantato altrove. Gli alberi che non potranno essere piantati di nuovo verranno utilizzati per altri scopi, segatura, legna eccetera”.

Assieme ad Arena e Contardo, anche Giancarlo Balzani dell’associazione Tuscia pro natura che partecipa all’iniziativa che rientra tra i progetti per la realizzazione di boschi urbani promossa dall’assessorato al verde pubblico del comune di Viterbo.

“Il nostro interesse – ha commentato Balzani – è sviluppare un lavoro che riguardi il verde in tutta la provincia puntando sulla valorizzazione degli alberi locali”.

Il comune ha anche individuato le aree dove gli alberi verranno piantati subito dopo la fine delle festività natalizie. Si tratta della zona attorno alla circonvallazione Almirante, a nord di Viterbo. Balzani ha suggerito inoltre la zona di San Martino.

“Ogni anno – ha spiegato Contardo – quasi 4 milioni di alberi di Natale, pari a 38 milioni di chili, finiscono in discarica. Alcuni possono essere salvati. Recupereremo anche quelli in piazza del comune, quelli che sono in vaso”.

“L’iniziativa del comune – ha concluso Arena – è un fatto culturale che parte dall’ambiente. Per coinvolgere famiglie, giovani e bambini. E arrivare a una mentalità ambientalista per salvaguardare il territorio”.

30 dicembre, 2019