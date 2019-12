A San Lorenzo Nuovo torna il presepe vivente

Cultura - Due le rappresentazioni nell'inedita location del Pergolino: il 25 dicembre e il 6 gennaio

San Lorenzo nuovo – Riceviamo e pubblichiamo – Anche quest’anno torna il presepe vivente a San Lorenzo Nuovo.

Cambia la location, individuata per questa edizione in piazza del Pergolino e nelle aree attigue, ma non cambia la concezione e la struttura del presepe con il visitatore che si muove all’interno delle diverse scene, allestite sempre con grande passione e cura manicale dei particolari.

Il presepe vivente è allestito a cura della parrocchia e vedrà impegnate circa cento persone tra organizzatori e figuranti. E’ ritornato a San Lorenzo nuovo, dopo anni di assenza, nel 2015: in quell’anno fu allestito all’interno del chiostro della chiesa del Convento contribuendo con la sua presenza alla valorizzazione di tale elemento urbanistico ed architettonico. Le ultime due edizioni ha invece fatto bella mostra di sé all’interno del caratteristico scorcio del Bucone, ora è la volta del Pergolino. Sono previste due rappresentazioni: il 25 dicembre e il 6 gennaio alle ore 18.00 al termine della celebrazione della Santa Messa delle 17.

A corollario del presepe vivente, in piazza Europa sarà, inoltre, possibile ammirare la tradizionale mostra dei presepi artistici, giunta ormai alla 19esima edizione e che ogni anno si arricchisce di veri e propri capolavori del genere. La mostra è aperta fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Anche quest’anno il presepe vivente e la mostra dei presepi sono stati collocati nell’ambito dei festeggiamenti per il Natale, per l’occasione ricompresi all’interno del progetto “Non si era mai vista una tale meraviglia” organizzato dal comune in collaborazione con tante altre realtà associative del territorio e con un importante contributo economico della regione Lazio che lo ha inserito nelle feste delle meraviglie.

18 dicembre, 2019