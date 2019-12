Santa Maria ad Nives, l’Antiquarium della chiesa apre al pubblico

Villa San Giovanni in Tuscia - Domenica 22 e domenica 29 dicembre dalle 15 alle 17

Villa San Giovanni in Tuscia – In occasione delle festività natalizie l’Antiquarium della chiesa di Santa Maria ad Nives di Villa San Giovanni in Tuscia, in via del Poggetto, sarà aperto al pubblico nei giorni di domenica 22 e domenica 29 dicembre dalle 15 alle 17.

L’Antiquarium è nato grazie ad un progetto di conservazione e valorizzazione promosso dall’associazione scientifico-culturale “Antiqua Tellus – centro studi mons. Simone Medichini” ed è stato realizzato in accordo e con la collaborazione della parrocchia di San Giovanni Battista, e con il sostegno delle locali confraternite.

Inaugurato nel luglio scorso, ospita al suo interno parte dell’antica suppellettile liturgica e sacra un tempo appartenente alla chiesa di Santa Maria ad Nives, edificata nei primi anni del XVII secolo, e un piccolo patrimonio librario.

L’Antiquarium è visitabile anche in altri periodi dell’anno su appuntamento.

