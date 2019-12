Scappa con tre confezioni di profumo

Roma - Polfer - Denunciato per furto - Bloccato viaggiatore senza biglietto che ha cercato di prendere a pugni i poliziotti

Roma – 717 persone identificate, di cui tre denunciate a piede libero; nove pattuglie impiegate a bordo treno e 112 in stazione; 17 treni scortati.

Questo è il bilancio dell’attività della polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio, riassunta in una nota diramata dalla questura. Attività finalizzata ad aumentare i livelli di sicurezza negli scali ferroviari, anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori legato alle festività natalizie.

In particolare, a Natale, la polizia ferroviaria del settore operativo di Roma Termini è intervenuta su richiesta del capo treno di un Frecciarossa che aveva notato un uomo salire in maniera sospetta sul treno in partenza.

Alla richiesta del capotreno di fornire il biglietto, l’uomo ne è risultato sprovvisto, rifiutando di fornire le generalità. Il suo atteggiamento è risultato da subito poco collaborativo e, all’arrivo della pattuglia della polizia ferroviaria, l’uomo si è scagliato contro gli agenti tentando prenderli a pugni, senza riuscire nel suo intento.

Bloccato e portato alla calma è stato portato negli uffici della polizia ferroviaria dove, dopo ulteriori controlli, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale.

Nella stessa giornata gli agenti della polizia ferroviaria sono stati chiamati a intervenire su richiesta del personale di una nota profumeria nella stazione di Roma Termini, per un uomo sorpreso ad allontanarsi dal negozio con tre confezioni di profumi presi dagli scaffali. I poliziotti, intercettato l’uomo, hanno recuperato la refurtiva e lo hanno denunciato.

Sempre nel giorno di Natale, a lieto fine la vicenda di un 37enne della provincia di Catanzaro che si era allontanato dalla propria abitazione e che, grazie al tempestivo intervento del personale della sala operativa della polizia ferroviaria che ha raccolto la telefonata di aiuto della sorella, con l’ausilio del complesso sistema di videosorveglianza della stazione Termini, è stato rintracciato e messo in contatto con i familiari, preoccupati per il suo stato di salute. L’uomo, che è risultato in buone condizioni, ha deciso tornare a casa.

28 dicembre, 2019