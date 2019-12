Scarabeo, un Natale in fuga

Sport - Volley - Serie B - Civita Castellana vince a Genzano 3-0 e allunga a +5 sulle inseguitrici - L'Orte perde a testa alta con l'Isola Sacra

Condividi la notizia:











Civita Castellana – (a.c.) – Un Natale in fuga. Sembra il titolo di un cinepanettone, invece è il riassunto del momento felice della Scarabeo Civita Castellana. Col successo per 3-0 a Genzano e la contemporanea sconfitta di Sarroch e Lazio, capitan Piscopo e compagni prendono il largo in testa alla classifica.

Una vittoria che rispetta i pronostici, quella della squadra allenata da Fabrizio Grezio. La Scarabeo domina tutti e tre i set, chiudendo la pratica in poco tempo e con la padronanza di chi non vuole lasciare speranze agli avversari. La pur grintosa Bcc Colli Albani è costretta ad alzare bandiera bianca.

Con questo risultato Civita Castellana vola a 24 punti in classifica e comincia a perdere il contatto visivo con le inseguitrici. Sarroch e Lazio, infatti, rimediano due sconfitte e scivolano a -7, insieme alla Fenice, tutte scavalcate dal Cus Cagliari, che ora è secondo a quota 19, ma con una partita in più.

Natale un po’ meno sereno a Orte, dove il Volley club incappa nella seconda sconfitta consecutiva, stavolta in casa contro l’Isola Sacra di Fiumicino. Con la formazione in emergenza per le defezioni di Renzetti e Moscatiello, coach Di Marco schiera il giovane Marziali titolare a libero e regala qualche scampolo in attacco a Crocoli, al rientro da un infortunio.

La squadra biancorossa combatte con grinta, ma qualche errore di troppo si rivela fatale: l’Isola Sacra porta a casa tutti e tre i set e il bottino pieno. Per l’Orte la sosta arriva provvidenziale, soprattutto per consentire di recuperare gli infortuni meno gravi, al settimo posto in classifica e con ancora 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Serie B girone F – Giornata 10

Armundia Virtus San Gaetano Fenice 1-3 Cus Cagliari Sarroch 3-0 Bcc Colli Albani Genzano Scarabeo Civita Castellana 0-3 Amin 21k Roma 7 Lazio 3-1 Orte Isola Sacra 0-3 Sassari La Maddalena 0-3 RIPOSA Anguillara

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 24 2 Cus Cagliari 19 3 Lazio 17 4 Sarroch 17 5 Fenice 17 6 Amin 21k Roma 7 16 7 Orte 15 8 Isola Sacra Fiumicino 14 9 Us Garibaldi La Maddalena 13 10 Anguillara 11 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

Condividi la notizia:











23 dicembre, 2019