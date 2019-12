Viterbo - Recupero della Loggia dei papi - Giulio Marini (FI) lancia la sfida a Erbetti (M5s) che ha messo in dubbio il finanziamento e lo invita a dare un contributo alla campagna de centro studi il Leone se non dovesse avere ragione sull'arrivo dei soldi

Viterbo – (p.p.) – “Scommetto che Battistoni porterà i 200mila a Viterbo”. Giulio Marini (FI) lancia la sfida a Massimo Erbetti (M5s) che, con la senatrice Alessandra Maiorino, aveva messo in dubbio il finanziamento annunciato da Battistoni per il recupero della Loggia dei papi. I due esponenti pentastellati sostengono, infatti, che l’emendamento non sia mai stato messo in votazione, perché inammissibile. I soldi quindi non ci sarebero. Marini non è dello stesso avviso.

“Sui soldi per il recupero della Loggia – dice il capogruppo forzista in comune – io scommetto su Battistoni. Erbetti può avere ragione sul fatto che l’emendamento non sia ancora stato discusso, ma, insieme alla senatrice Maiorino, pecca in esperienza perché i fondi sono stati messi nel tabellare, che è un’altra formula in cui sono inserite emergenze che vengono condivise con chi governa.



Nella nota di Battistoni, c’era scritto altro rispetto a quanto messo in discussione da Erbetti. Veniva sottolineato infatti come grazie al capogruppo in Senato Anna Maria Bernini si sia riusciti a far stanziare 200mila euro per il recupero della Loggia perché proprio lei è riuscita a portarli in evidenza”.

Marini sostiene con convinzione che “i soldi ci sono. Scommetto su Battistoni. Scommetto che porterà a Viterbo i 200mila euro e se Erbetti e Maiorino perderanno, potranno versare una somma sull’Iban del centro e contribuire fattivamente alla riuscita del recupero della Loggia. In caso contrario, lo farò io”.

La campagna, che partirà alla vigilia di Natale, è promossa dal centro studi e ricerca Il Leone che mette a disposizione il proprio c/c bancario iban IT43R0893114504000020996427 alla Banca Lazio Nord invitando tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo a indicare in causale: “Erogazione liberale per il Palazzo dei Papi”.

19 dicembre, 2019