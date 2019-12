Scontro tra una moto e un mezzo del servizio Giardini, un morto

Roma - L'incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Cernaia

Grave incidente stradale a Roma, vicino a Porta Pia. Un uomo di 43 anni era a bordo del suo scooter quando si è scontrato contro un autocarro del servizio Giardini del comune, guidato da un 56enne.

Il 56enne, che si sarebbe fermato e avrebbe chiamato i soccorsi, sarebbe stato accompagnato all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti del caso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Cernaia, all’incrocio con via Pietro Barbieri.

31 dicembre, 2019