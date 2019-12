Vetralla - Intervento dei carabinieri

Condividi la notizia:











Vetralla – Scontro tra auto, traffico in tilt.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Vetralla.

Per cause da accertare si è verificato uno scontro tra una Peugeot e una Panda all’altezza dell’incrocio tra via Sant’Angelo e Campo Giardino.

Lievemente ferite le quattro persone a bordo dei mezzi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per gli accertamenti del caso.

Condividi la notizia:











19 dicembre, 2019