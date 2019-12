Palermo - L'operazione dei carabinieri durante i controlli in corso dei Mille

Palermo – Sequestrati 100 chili di botti, 8 denunciati.

I carabinieri di Palermo hanno sequestrato 100 chili di fuochi d’artificio e denunciato 8 persone.

L’operazione durante i controlli in corso dei Mille, dove sono stati denunciati alcuni ambulanti.

In un garage del quartiere Zen 2 invece sono stati trovati 88 chili di botti e, da quanto si apprende, è stato denunciato il giovane che aveva in uso il magazzino.

Gli altri sequestri in via Ciaculli, in corso Tukory, in via Pecori Giraldi, e in via Michelangelo.

31 dicembre, 2019