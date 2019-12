Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti passa al gruppo Gesenu

Capranica - L'azienda umbra si è aggiudicata la gara di appalto per una durata di cinque anni

Capranica – Riceviamo e pubblichiamo – Da domani, mercoledì primo gennaio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del comune di Capranica sarà svolto dall’azienda umbra Gesenu, che si è aggiudicata la gara di appalto della durata di cinque anni.

Gesenu è un gruppo, tra i più importanti in Italia, che da oltre trent’anni si occupa di gestione di servizi di igiene urbana in numerosissimi comuni. Genesi interviene direttamente nella gestione dei servizi d’igiene urbana in otto comuni italiani con un bacino di utenza di oltre 310mila abitanti. Complessivamente, il gruppo Gesenu, tramite aziende controllate o partecipate interviene nella gestione dei servizi di igiene urbana per un bacino complessivo di oltre otto milioni e 800mila abitanti in Italia e all’estero.

Profondo orgoglio viene espresso da parte dell’azienda per questo nuovo appalto vinto e per la possibilità di lavorare in un comune fiore all’occhiello della regione Lazio, sia in tema di impatto ambientale che per la gestione dei servizi di igiene urbana.

Tra gli obiettivi principali della nuova gestione dei servizi di igiene urbana da parte di Gesenu nel comune di Capranica c’è il miglioramento e l’ottimizzazione dell’attuale servizio, al fine di raggiungere e superare l’80 percento di raccolta differenziata.

Alcune tra le principali novità che verranno messe in atto, saranno la predisposizione dei contenitori e delle attrezzature in vista dell’applicazione della tariffa puntuale, nuove modalità di tracciamento degli svuotamenti e l’introduzione dei sistemi di controllo per il monitoraggio dello sversamento scorretto o/e abusivo dei rifiuti.

Un ulteriore elemento di novità è l’introduzione del nuovo numero verde Gesenu, che sarà attivo già da domani e che diventerà progressivamente l’unico numero di riferimento per i cittadini. L’ufficio clienti risponderà quindi al numero verde 800667036 (solo da rete fissa) o al 0755917125 (solo da telefoni cellulari) da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 17 (il sabato dalle 8,30 alle 13).

Per migliorare l’interattività dell’ufficio clienti verrà attivato anche il canale Whatsapp al numero 3339553215, un servizio che mette a disposizione dei cittadini un ulteriore canale di comunicazione con l’ufficio clienti, tramite la più diffusa applicazione di messaggistica (il numero riferito al canale Whatsapp non è abilitato alle telefonate ma esclusivamente alla messaggistica e il servizio di risposta è garantito durante gli stessi orari dell’ufficio clienti sopra riportati). Informiamo inoltre che gli attuali calendari della raccolta differenziata rimarranno invariati fino a nuova comunicazione.

Rimarrà comunque attivo all’interno del comune di Capranica l’ufficio dell’Ecosportello a supporto della cittadinanza.

Tutte le informazioni sul nuovo servizio, le novità ed in generale tutto ciò che riguarda il nuovo appalto di raccolta dei rifiuti nel comune di Capranica, verrà puntualmente comunicato a tutti i cittadini mediante una apposita campagna di comunicazione che avrà inizio dai primi mesi del 2020.

