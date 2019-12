“Volevano metterci in difficoltà, ma non stiamo qui a farci prendere in giro”

Orte - Crollo nella scuola elementare - Il sindaco Giuliani attacca la minoranza dopo il consiglio comunale: "Hanno elencato una serie incredibile di falsità, almeno a Natale non dicano bugie"

di Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











Orte – Natale movimentato nel panorama politico ortano. L’acceso dibattito nel consiglio comunale straordinario di lunedì sera sul crollo dell’isolamento termico nella scuola elementare Don Pacifico Arcangeli divide e fa discutere. Secondo il sindaco Angelo Giuliani, è tutta colpa del “comportamento irresponsabile delle opposizioni”.

“Idee chiare e Anima Orte si sono presentate in consiglio comunale elencando una sfilza incredibile di falsità e insinuazioni solo per fare un processo all’amministrazione – commenta Giuliani -. A un certo punto ho detto basta, non potevo permettere che si continuasse oltre”.

Il leader di Orizzonte comune sostiene che “la minoranza ha dimostrato di non sapere nulla della scuola, neanche di che colore sono i muri. L’unica cosa che sapeva benissimo è che la documentazione è sequestrata dalla procura. Noi non abbiamo mai nascosto niente, abbiamo consegnato tutto quello che avevamo a disposizione. Le responsabilità le deve accertare la magistratura, non noi”.

“Cosa volevano fare con questo consiglio comunale? – si chiede il sindaco -. Invece di fare quadrato con noi per cercare di fare piena luce sull’accaduto il prima possibile, hanno cercato di fomentare il malcontento dei genitori e metterci alla gogna”.

“L’opposizione smetta di trattarci da dilettanti allo sbaraglio – chiude Giuliani -. Non stiamo qui a farci prendere in giro da loro, che non sanno neanche di cosa parlano. Erano partiti per metterci in difficoltà e hanno finito col fare una figura pessima. Questo gli serva per capire che almeno a Natale non si dicono le bugie”.

Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











27 dicembre, 2019