Si fa cambiare 200 euro di banconote false, denunciato

Un uomo di origini siciliane è stato denunciato per truffa a Faleria dove si era spacciato per un carabinieri appena giunto in zona e con questa scusa si era fatto cambiare prima 100 euro false in banconote di piccolo taglio in un’edicola, poi altre 100 in un panificio.

Subito dopo la fuga a bordo di un’auto dove lo aspettava un complice.

I carabinieri hanno iniziato subito le ricerche e grazie all’ incrocio di dati e all’attività informativa sono riusciti ad identificare l’uomo che è stato denunciato alla procura della Repubblica di Viterbo.

27 dicembre, 2019