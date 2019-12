Si spaccia per carabiniere e ruba 600 euro in macelleria, denunciato

Gradoli - Prima si sarebbe anche fatto cambiare 700 euro false in banconote vere in un bar

Gradoli – Si spaccia per carabinieri e ruba 600 euro, denunciato.

E’ successo a Gradoli dove un pregiudicato di origini siciliane si sarebbe spacciato per un militare giunto da poco alla stazione del paese.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si è fatto cambiare prima 700 euro false in banconote buone di piccolo taglio in un bar, poi in una macelleria, sempre carpendo la fiducia di un avventore, ha visto mettere 600 euro sul bancone da una donna e ne ha approfittato per appropriarsene e fuggire.

Fuori c’era una macchina di un complice che lo aspettava a bordo.

Immediatamente sono scattate le ricerche e le indagini dei carabinieri della stazione di Gradoli che grazie all’incrocio di dati ed all’attività informativa attuata nell’immediatezza sono riusciti a identificare il soggetto, che è stato denunciato alla procura della Repubblica di Viterbo.

18 dicembre, 2019