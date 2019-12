Sorrisi, caramelle e cioccolatini per i pazienti di Villa Rosa

Viterbo - Sono stati portati dai cavalieri dell'ordine di Malta per Natale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Alcuni cavalieri della delegazione di Viterbo-Rieti del Sovrano militare ordine di Malta, in condivisione con il delegato Roberto Saccarello, hanno voluto esprimere un piccolo gesto di solidarietà agli ospiti della casa di cura Villa Rosa, donando un sorriso, una stretta di mano, un sacchettino augurale di caramelle e cioccolatini a chi è meno fortunato.

Il Natale è la festa della famiglia, si condividono gioie e speranze, ma per chi affronta dei momenti difficili è facile che si senta malinconico pensieroso e triste.

I cavalieri di Malta hanno quindi voluto condividere un momento sereno e l’amore per il prossimo, anche all’interno della struttura ricettiva, in concerto con le tante iniziative messe in opera per le festività di questo santo Natale.

Ordine di Malta Italia

Delegazione Viterbo – Rieti

29 dicembre, 2019