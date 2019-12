Politica - Sono 64 i senatori che hanno firmato per far esprimere gli italiani sulla proposta - Meloni (Fdi): "Chiederemo di votare sì"

Roma – Taglio dei parlamentari, raggiunto il quorum per il referendum.

È stato raggiunto il quorum di 64 senatori per avviare il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.

La proposta di far esprimere gli italiani sul taglio di senatori e deputati è stata presentata da Tommaso Nannicini (Pd) e dai senatori Andrea Cangini e Nazario Pagano (Forza Italia).

“Il raggiungimento delle firme – ha detto il ministro dei trasporti Federico Incà (M5s) – per il referendum sul taglio dei parlamentari non è assolutamente un rischio per il governo”.

Per il leader della Lega Matteo Salvini il referendum “è la scelta migliore” mentre Giorgia Meloni ha annunciato “che Fratelli d’Italia chiederà di votare sì al taglio dei parlamentari”.

18 dicembre, 2019