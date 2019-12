Tarquinia, divieto di botti per la notte di Capodanno

Cronaca - Firmata dal sindaco Giulivi l’ordinanza sulle misure di prevenzione per la sicurezza e l’incolumità pubblica per i festeggiamenti

di Daniele Aiello Belardinelli

Tarquinia – Anche a Tarquinia botti di Capodanno vietati.

Il sindaco Alessandro Giulivi, con un’ordinanza firmata ieri pomeriggio, ha disposto le misure di prevenzione per la sicurezza e l’incolumità pubblica per i festeggiamenti di questa sera.

L’ordinanza vieta di “fare esplodere botti, petardi, di qualsiasi tipo anche se di libera vendita”. Proibito poi l’uso degli spray al peperoncino “nei luoghi aperti al pubblico e affollati come le pubbliche piazze”.

Il documento dispone inoltre il divieto “ai titolari degli esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, e ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere per asporto, dalle 14 del giorno 31 dicembre 2019, alle 8 del giorno 1 gennaio 2020, bevande di qualunque gradazione alcolica contenute in bottiglie di vetro o altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità”, e “a chiunque di consumare in luoghi aperti bevande di qualunque gradazione contenute in bottiglie di vetro o altri contenitori, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità”.

31 dicembre, 2019