Torna il presepe vivente di Celleno

Tradizioni - Il 26 dicembre e il 5 gennaio

Celleno – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo il successo degli scorsi anni torna il presepe vivente a Celleno, tra i più belli della Tuscia.

Si snoda in tutto il paese antico, in vie, piazze, antichi forni e strade coperte. In questa cornice viene ricreato il villaggio che ha visto venire alla luce un piccolo re, il re Gesù.

In una magica atmosfera potrete rivivere quell’incanto e assaggiare delle ottime pietanze messe a vostra disposizione: focacce sfornate nel vecchio forno a legna, polenta e frittelle, tisane e caldarroste, formaggi appena fatti, bevande calde.

I figuranti negli abiti dell’epoca, le luci, i fuochi vi faranno vivere una magica atmosfera natalizia.



Le date previste sono il 26 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020.

19 dicembre, 2019