Torna PaperOnly, il mercatino del materiale cartaceo da collezionismo

Viterbo - L'iniziativa sabato 28 e domenica 29 dicembre in piazza Fontana Grande

Viterbo – (s.c.) – PaperOnly, il mercatino del materiale cartaceo da collezionismo e non (libri fuori commercio, cartoline, stampe, tessere, biglietti, banconote, manifesti, francobolli), visto il successo dei giorni scorsi sarà presente a Viterbo in piazza Fontana Grande, sabato 28 e domenica 29 dicembre.

I collezionisti e gli espositori, dunque, si incontreranno nuovamente per scambiare, acquistare o vendere, libri, cartoline o altri oggetti cartacei d’un tempo, o moderni, per arricchire la propria collezione o biblioteca, per far sì che non si perda la memoria del passato, quel passato fissato su supporti cartacei dalle immagini d’epoca o dalla scrittura. Non mancheranno sicuramente i libri fuori commercio riguardanti la storia della città di Viterbo.

Pezzi unici, a volte, da non lasciarsi scappare.

Un appuntamento organizzato dall’associazione culturale Take off, grazie anche alla disponibilità dell’amministrazione comunale, che si ripeterà da sabato 4 a lunedì 6 gennaio, in occasione della festa della Befana, e l’ultimo fine settimana di ogni mese.

Per info 3382129568.

27 dicembre, 2019