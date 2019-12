Natale - L'evento si terrà oggi 26 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020

Condividi la notizia:











Celleno – Torna il presepe vivente di Celleno con più di 100 figuranti.

Dopo il successo degli scorsi anni torna il presepe vivente a Celleno, con più di 100 figuranti in abiti d’epoca, tra i più conosciuti della Tuscia e del centro Italia. La rappresentazione tradizionale richiama migliaia di persone ogni anno. L’evento si terrà in doppia data: il 26 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020.

L’evento caratteristico si snoda in tutto il paese antico, in vie, piazze, antichi forni e strade coperte dell’antico Borgo fantasma. In questa cornice viene ricreato il villaggio che ha visto venire alla luce Gesù. I figuranti negli abiti dell’epoca, le luci, i fuochi rendono ancora più magica l’atmosfera.

La natività si sposa con la tradizione dei luoghi e dei sapori locali.

Condividi la notizia:











26 dicembre, 2019