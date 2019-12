Comune - Il 22 dicembre resterà fermo a Porta Romana dalle 13 fino alle 17 - Sarà possibile salire a bordo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il treno storico Roma-Viterbo arriva in città domenica 22 dicembre alle ore 11,59 (Porta Romana). Per l’occasione è prevista una corsa straordinaria, andata e ritorno, tra le stazioni di Porta Romana e Porta Fiorentina.

Si parte da Porta Romana alle 12,20. Si arriva a Porta Fiorentina e si torna a Porta Romana alle 13 circa.

Il treno resterà in stazione (Porta Romana) fino alle 17,07. Per tutto il tempo della permanenza sarà possibile salire a bordo e visitare lo storico treno. A fornire tutte le informazioni sul posto sarà Stefano Mecali, presidente dell’associazione Terra Tua, promotrice dell’evento, con la coorganizzazione della Fondazione FS italiane, la collaborazione del Dopo Lavoro Ferroviario Viterbo (per quanto riguarda la tratta straordinaria tra le due stazioni viterbesi) e il patrocinio del Comune di Viterbo.

La corsa straordinaria Porta Romana – Porta Fiorentina sarà gratuita per i bambini al di sotto dei 12 anni, per gli adulti costerà 5 euro.

“Il treno storico torna a Viterbo dopo 25 anni – ha sottolineato l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis -: un’occasione davvero imperdibile. Sarà possibile viaggiare a bordo del treno, oppure, nelle ore in cui sarà fermo alla stazione di Porta Romana, sarà possibile salire e ammirare lo storico mezzo di trasporto. Spero di vedere molti bambini interessarti e incuriositi. Il treno storico che arriverà domenica 22 dicembre rappresenta un’ulteriore attrazione sia per i nostri concittadini, sia per i tanti visitatori che in questi giorni stanno vivendo il Natale a Viterbo”.

Il treno è composto dalla locomotiva diesel degli anni ’60, modello D345 e da quattro carrozze “a terrazzini”, costruite nel 1933. All’arrivo del treno in stazione a Porta Romana è prevista l’esibizione del coro gospel “The First Montessorian Carolers”.

Questi gli orari e le fermate dell’intero viaggio: partenza del treno storico da Roma Tiburtina alle 9:15 con fermate, per servizio viaggiatori, a Roma Ostiense (9:32), Roma S. Pietro (9:39), La Storta (10:12), Anguillara (10:29), Bracciano (10:50) e arrivo a Viterbo P. Romana (11:59). Ritorno da Viterbo P. Romana (17:07) e fermate a Bracciano (17:54), Anguillara (18:18), La Storta (18:32), Roma S. Pietro (19:00), Roma Ostiense (19:13). Arrivo a Roma Tiburtina alle 19:30. Per informazioni: 333 6769369 – informazioni@terratua.it – www.terratua.it

19 dicembre, 2019