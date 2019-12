Cronaca - L'incidente questa mattina sulla Cima Capi sopra il lago di Garda

Trento – Trentino, base jumper precipita e muore.

L’incidente è avvenuto, per cause in corso d’accertamento, questa mattina sulla Cima Capi, sopra il lago di Garda, in provincia di Trento.

Il base jumper di nazionalità russa si è lanciato dalla vetta ma qualcsa è andato storto ed è precipitato al suolo.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

A lanciare l’allarme i compagni di spedizione dell’uomo.

31 dicembre, 2019