Roma - La sindaca Virginia Raggi sul ritrovamento di stamani durante dei lavori di pulizia in piazza Santa Maria del Soccorso

Roma – “Trovata in un tombino una scheda telefonica del 1997, non veniva pulito da 22 anni”. La sindaca di Roma Virginia Raggi sul ritrovamento di stamani in un tombino durante i lavori di pulizia.

“Lo sapete cosa è stato trovato – scrive Virginia Raggi su Facebook – in un tombino della periferia di Roma mentre veniva pulito? Una tessera telefonica del 1997! Pensate, quel tombino non veniva spurgato da ventidue anni. È solo uno dei reperti storici che i nostri tecnici ritrovano quando intervengono per pulire le caditoie e i tombini della città”.

Il ritrovamento è avvenuto in piazza Santa Maria del Soccorso, nella zona est di Roma

“La carta prepagata di 10mila lire – continua la sindaca – è stata recuperata a piazza Santa Maria del Soccorso, nel quadrante est di Roma, immersa completamente in uno strato di fango e foglie. È il simbolo della scarsa, e in molti casi assente, manutenzione degli ultimi decenni. Stiamo cambiando rotta facendo nuovi investimenti e interventi preventivi sulle zone a rischio. Inoltre ultimamente abbiamo stanziato 1 milione di euro per realizzare ulteriori interventi in tutta la città”.

24 dicembre, 2019