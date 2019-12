Viterbo - Polizia - Disposta l'autopsia sul 56enne - Si indaga per chiarire le cause della tragedia di via Domenico Cimarosa

Condividi la notizia:











Viterbo – Trovato morto in casa, la procura apre un fascicolo per omicidio colposo.

E’ stata inoltre disposta l’autopsia sul corpo di Piergiuseppe Polo, il 56enne, trovato senza vita nella sua casa in via Domenico Cimarosa a Viterbo la sera di martedì 17.

Dopo la tragedia, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Un atto dovuto per cercare di capire le cause e la dinamica della morte. Proprio per questo è stata disposta una autopsia per la quale è già stato affidato l’incarico.

L’autopsia è prevista tra oggi e domani. Fin da subito si è ipotizzata una morte per cause naturali, ma evidentemente la magistratura ha ritenuto opportuno chiarire fino in fondo il caso.

Sembrerebbe che per il 56enne sia stato chiesto l’aiuto del 118. Ma nonostante il rapido intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto gli uomini della polizia della squadra mobile, coordinati dalla magistratura, per gli accertamenti.

– Uomo trovato morto in casa

Condividi la notizia:











20 dicembre, 2019