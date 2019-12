Tusciaweb, oltre 123mila visitatori unici giornalieri

Media - Il risultato emerge dall'analisi del sito rankank.com che monitorizza i dati di tutti portali del mondo

Viterbo – Oltre 126mila visitatori unici giornalieri su Tusciaweb. Il risultato emerge dall’analisi e dalla conseguente stima del 26 dicembre 2019 del sito rankank.com che incrocia una serie di dati facendo una “fotografia”, su base statistica, della grandezza di tutti i siti.

Una valutazione basata in parte su Alexa.com, il portale di Amazon che monitorizza il traffico di tutti i siti del mondo.

Il sito rankank.com, oltre a dare tutta una serie di dati tecnici, fornisce indicazioni molto importanti per chi fa inserzioni pubblicitarie. Basta andare sul sito inserire dominio del giornale o del portale desiderato – “tusciaweb.eu” per il nostro giornale – e si può vedere qual è il numero di visitatori unici stimati da rankank.com.

Nella sezione Traffico e stime di valore è possibile trovare quanti sono i visitatori unici giornalieri.

Basta digitare il dominio nel form, che si trova in alto a sinistra. Provate con i siti che conoscete, avrete molte sorprese. In alcuni casi le visite sono talmente basse da non dare la possibilità di avere una analisi e dati di sintesi.

In ogni caso prima di spendere soldi in pubblicità su un sito vale la pena di dare una controllatina sul numero di visitatori stimato da rankank.com. Eviterete di spendere soldi inutilmente.

I dati principali del report per Tusciaweb.eu di rankank.com

Tusciaweb.eu ha un ranking mondiale su Alexa di 8,886. Solo 8,885 sono più grandi di Tusciaweb, quindi.

Si classifica alla 140esima posizione in Italia. Solo 139 siti in Italia sono più grandi, sempre Alexa.

I visitatori unici stimati giornalieri sono 123,856.

27 dicembre, 2019