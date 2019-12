Un anno di Touring Club…

Bilanci 2019 - Viterbo - Dal "Concerto di primavera" ai "Bemolli sono blu"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Touring Club, le attività del 2019 del gruppo consolare di Viterbo.

Pomeriggi Touring

L’11esima edizione dei “Pomeriggi Touring” ha avuto per tema “Profumo di borgo” e come di consueto è stata ospitata, con il patrocinio della fondazione Carivit, a palazzo Brugiotti di Viterbo. In collaborazione con Fidapa e associazione culturale Nimpha. Cinque appuntamenti da gennaio a maggio ogni ultimo venerdì del mese così articolati. 25 gennaio “Zitelle a Gallese” (Gabriele Campioni e Anna Grazia Casali) con la presenza di alcune Zitelle. 22 febbraio “Gradoli e il suo purgatorio” (Sergio Prosperuzzi e Massimo Del Signore) con alcuni membri della Fratellanza del purgatorio e il tamburino. 29 marzo “Blera Real” (Giuseppe Lattanzi, Felice Santella e Giovanni Monaci) con alcuni membri della confraternita del Gonfalone e San Vivenzio. 26 aprile “La poesia di Barbarano Romano” (Angelo Fiaschetti) con la partecipazione di poeti a braccio. 31 maggio “Castiglione in Teverina nel bicchiere” (don Alfredo Cento) con le confraternite della Misericordia e del Sacramento che hanno cantato il Vexilla Regis.

Concerto di primavera a Castiglione in Teverina

Il 24 marzo è stato promosso a Castiglione in Teverina un incontro musicale tra giovani musicisti del posto e quelli del liceo musicale “Santa Rosa da Viterbo” guidati dai maestri Donato Cambò e Armando D’Eugenio. In collaborazione con il complesso bandistico di Castiglione in Teverina presieduto da Marcello Perquoti.

Mattutino pasquale

La domenica di Pasqua 21 aprile è stato organizzato nella chiesa di San Sisto a Viterbo il concerto “Mattutino pasquale – Suoni dal mondo” con il Duo Diaphonia di Marco Corsi (chitarra classica) e Marco Intoppa (Sassofono soprano). Patrocinio e contributo della fondazione Carivit.

I Bemolli sono blu

Nell’ambito della terza edizione del festival di musica classica “I Bemolli sono blu” (dedicato a Chopin) tenutosi in alcune chiese e monumenti di Viterbo e dintorni con la direzione artistica di Sandro De Palma, è stata organizzata il 4 ottobre un’originale anteprima alle Terme dei Papi di Viterbo ideata dal console Vincenzo Ceniti. In una pedana trasparente sistemata sull’acqua della monumentale piscina, si è esibito al piano il maestro De Palma in un programma di Chopin con gli spettatori immersi nell’acqua termale calda. Il console ha anche curato due esibizioni di “Guida all’ascolto”: incontri tra il festival e gli studenti del liceo musicale “S. Rosa da Viterbo” rispettivamente il 18 e il 25 ottobre. Il 5 novembre è stato invece organizzato un concerto del festival nella casa circondariale di Mammagialla a Viterbo sempre su iniziativa del consolato Touring.

Premio Fausto Ricci

Il concorso internazionale di canto lirico “Premio Fausto Ricci” – in programma a Viterbo il 4/6 ottobre – è stato organizzato dall’associazione “XXI Secolo” presieduta da Giuliano Nisi, in collaborazione con il consolato di Viterbo del Touring Club che ha curato il 6 ottobre nell’ambito del concerto finale – tramite il console Vincenzo Ceniti – un “salotto” culturale per ricordare il centenario del debutto al teatro Unione di Viterbo del tenore Giacomo Lauri Volpi (1919-2019), moderato dallo stesso Ceniti con la partecipazione del critico musicale Andrea Merli, l’assessore alla cultura del comune di Viterbo Marco De Carolis e il sindaco di Lanuvio (città natale di Lauri-Volpi) Luigi Galieti.

125 anniversario Touring Club

In occasione del 125esimo anniversario della fondazione del Touring Club (1894-2019) è stata organizzata a Viterbo una manifestazione così articolata: 7 novembre presso la sede della fondazione Carivit, forum sul Touring Club Italiano. Introduzione del console Vincenzo Ceniti, relazione del vicepresidente Touring Giuseppe Roma sul tema “Come rendere la città felice”. Spazio musicale di fine Ottocento con la chitarra classica di Marco Corsi.

9 novembre concerto presso la chiesa di Santa Maria della Verità a Viterbo con il coro polifonico “Musica reservata” diretto da Roberto Ciafrei che ha eseguito la Via Crucis di Liszt.

10 novembre passeggiata-racconto tra le vie di Viterbo, seguendo l’itinerario del Tci tratto dalla Guida d’Italia volume 3 – Italia Centrale del 1923, con la “Banda del racconto” capitanata da Antonello Ricci. Per l’occasione è stato ristampato in 100 copie anastatiche il testo della storica Guida Tci riguardante Viterbo e dintorni. È stato inoltre prodotto come ricordo dell’evento un frammento di ceramica smaltata realizzato a mano in esemplari limitati dalla bottega d’arte “Daniela Lai” di Viterbo con il logo Touring. Iniziativa con patrocinio della fondazione Carivit e i contributi di Unindustria (sezione Viterbo) e Vittoria assicurazioni (agenzia Viterbo – Ciacci sas).

Figlia del tuo figlio

La sesta edizione di “Omaggio alla Madonna” tenutasi l’8 dicembre nella chiesa di Santa Maria della Verità a Viterbo è stata presentata col titolo “Figlia del tuo figlio”. Letture e musiche di varie epoche dalle Laudi umbre del Trecento, alla letteratura contemporanea. Voci recitanti Carlo Altomonte, Arcangelo Corinti, Chiara Palumbo. Soprano Lucia Giorni. Organista Dimitri Desideri. Allestimento del testo Rino Galli. Patrocinio e contributo di fondazione Carivit con l’attiva partecipazione della parrocchia di Santa Maria della Verità.



Il gruppo consolare Touring di Viterbo ha inoltre partecipato a varie manifestazioni e iniziative promosse nella Tuscia viterbese tra cui interviste alla Rai in occasione del trasporto della Macchina di santa Rosa a Viterbo (andate più volte in onda su Rai Storia), la festa della Bandiere arancioni a Vitorchiano (6 settembre) con intervista Rai (andata in onda il giorno seguente sulla rete regionale), l’assemblea dell’associazione “Premio Corrado Alvaro” di Vallerano (14 settembre) e la presentazione di vari libri tra cui quello del console Vincenzo Ceniti dal titolo “L’altro ieri a Viterbo” con premessa del presidente del Touring Club Franco Iseppi. Frequenti i rapporti con la redazione della rivista Touring per notizie nel calendario degli appuntamenti e degli incontri. Il consolato si avvale della preziosa collaborazione di Rosetta Virtuoso ed Elisabetta Gnignera.

Vincenzo Ceniti

Console Touring

29 dicembre, 2019