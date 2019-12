“Un disastro far crollare palazzo dei Papi, si intervenga d’urgenza”

Viterbo - L'appello dello storico dell'arte Claudio Strinati che sposa la campagna di Tusciaweb per la salvaguardia della loggia che si sta sfaldando

Condividi la notizia:











Viterbo – (r.s.) – “Non posso che essere con voi”. Anche lo storico dell’arte Claudio Strinati sposa la campagna lanciata da Tusciaweb per la salvaguardia di palazzo dei Papi. “Perdere la loggia, che è un patrimonio di grandissimo valore – afferma -, sarebbe un disastro. Bisogna fare di tutto affinché non crolli”.

Il simbolo della città di Viterbo, che è stato il crocevia della storia della chiesa, dell’Occidente e del mondo intero, rischia di morire. La loggia del palazzo in cui si tenne il primo conclave della storia e in cui si forgiò il termine che avrebbe poi designato l’elezione del papa, si sta sfaldando.

“È una grande emergenza – sottolinea Strinati – e incito chi di dovere a non perdere tempo. Si recuperino i fondi e lo si faccia d’urgenza, affinché ci sia un intervento adeguato e molto importante”.

È la diocesi di Viterbo la proprietaria del palazzo papale. Patrimonio non solo della città, ma monumento di importanza nazionale e internazionale. Per non perdere l’armoniosa ed elegante loggia del 1267, estremamente fragile anche per via del peperino usato, servono tra i 300 e i 400mila euro.

Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, tramite Tusciaweb, ha fatto sapere che si impegnerà per trovare i fondi necessari che servono per l’intervento di recupero. La regione avrebbe trovato già 500mila euro per intervenire. “Mi rallegra – afferma Strinati – che il ministro abbia preso a cuore la situazione di palazzo dei Papi. E che la regione voglia intervenire. Mi pare che la direzione intrapresa sia quella giusta e vedo di buon occhio il coinvolgimento di più enti per la salvaguardia del monumento”.

Oltre a essere un affermato storico dell’arte, Strinati ha anche lavorato come soprintendente per il ministero dei beni culturali. “In Italia – conclude – la tutela delle belle arti è di buon livello. Mi auguro che l’intervento su Viterbo sia all’altezza di ciò che si fa normalmente”.

Articoli: Panunzi: “Loggia dei papi, più di 500mila euro dalla Regione” – Dario Franceschini : “Sono con voi, mi impegnerò per trovare i fondi per il recupero del monumento” di Raffaele Strocchia – Francesco Battistoni (FI): “Dal governo, 200mila euro per il palazzo Papale” – Andrea Belli (Ance): “Siamo pronti a salvare il palazzo dei Papi” – Arena: “Mi sono già attivato per ottenere finanziamenti per il restauro della loggia di palazzo papale” – Il vescovo Lino Fumagalli: “La loggetta sta molto male… e servono 400 mila euro per salvarla” di Daniele Camilli – Sgarbi: “Grave che Viterbo se ne freghi del Palazzo Papale, io sono con voi…” – Nani colorati e pasticcioni sotto i piedi di giganti… di Carlo Galeotti – Philippe Daverio: “Gravissimo perdere il Palazzo Papale, è tra i 50 palazzi più importanti d’Italia” di Raffaele Strocchia – Il Palazzo Papale fu sede pontificia per un ventennio, ma da subito si mostrò fragile e a rischio crolli… di Silvio Cappelli e Carlo Galeotti – Il Palazzo Papale si sta sfaldando… di Carlo Galeotti – Diocesi di Viterbo: “Più a rischio palazzo papale che il duomo”

Condividi la notizia:











29 dicembre, 2019