“Un modo divertente per aiutare l’associazione Giovani diabetici”

Sant'Angelo di Roccalvecce - Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena in visita all'ex scuola elementare per un gesto di solidarietà - Presenti consiglieri e assessori di Viterbo e il senatore Fusco

di Maurizia Marcoaldi

Sant’Angelo di Roccalvecce – “Un modo divertente per fare beneficenza e aiutare l’associazione Giovani diabetici”. Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ieri pomeriggio era a Sant’Angelo di Roccalvecce. Una visita all’ex scuola elementare, in via delle Mura Saracene, dedicata alla solidarietà.

“Siamo venuti a Sant’Angelo per una merenda di beneficenza – ha detto il sindaco –. Un modo anche divertente per fare solidarietà e dare un nostro contributo all’associazione Giovani diabetici Viterbo”.

L’iniziativa è stata organizzata dalla pro loco di Sant’Angelo e dall’associazione stessa. A partecipare anche consiglieri e assessori dell’amministrazione comunale di Viterbo. Il vicesindaco Enrico Maria Contardo, gli assessori Elpidio Micci e Ludovica Salcini, il presidente del consiglio Stefano Evangelista, i consiglieri Massimo Erbetti, Isabella Lotti, Giulio Marini, Valter Rinaldo Merli, Ombretta Perlorca, Lina Delle Monache. E il senatore Umberto Fusco.

Due ore in cui gli ospiti dell’ex scuola elementare si sono cimentati nella preparazione di dolci e ricotta. Poi anche la pesca di beneficenza.

“Un pomeriggio tra attività divertenti e allo stesso tempo tradizionali in questo clima natalizio – ha concluso il sindaco –. Un piccolo gesto di solidarietà a sostegno dell’associazione”.

30 dicembre, 2019