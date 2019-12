Un Natale a maniche corte, mai così caldo dal 1973

Viterbo - Ieri in città sole e temperature massime a 17 gradi, i valori più alti di sempre nell'archivio Ilmeteo.it

Viterbo – (a.c.) – Ma quale neve e slitta. Il Natale 2019 a Viterbo è passato all’insegna di occhiali da sole, giacchino leggero e passeggiate all’aria aperta.

Secondo l’archivio storico del sito Ilmeteo.it, nella Città dei papi il 25 dicembre non aveva mai fatto così caldo come quest’anno, con le temperature massime che sono arrivate addirittura a 17 gradi.

Un valore che ci si aspetterebbe a marzo, non certo in pieno inverno, e che alimenta ancora di più, se mai ce ne fosse stato bisogno, i timori per il fenomeno del riscaldamento globale.

L’archivio di Ilmeteo.it parte dal 1973 e solo nel Natale 2009 a Viterbo il picco di massima fu uguale a quello registrato ieri. In realtà quella del 2009 fu una giornata ancora più calda, con la temperatura media che rimase addirittura a 14 gradi, a causa di una minima altissima (12). Quest’anno, perlomeno, la minima a 4 gradi ha permesso alla temperatura complessiva di abbassarsi leggermente.

Per trovare il Natale più freddo, invece, bisogna tornare al 1986, quando la temperatura media fu di -2,8 gradi e la massima non superò i -2, con minima di -4.

26 dicembre, 2019