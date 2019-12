Un Pinocchio a ciascun consigliere della Lega

Viterbo - A regalarglielo è Ombretta Perlorca questa mattina a Palazzo dei Priori

Viterbo – “Un pensiero affettuoso al mio gruppo consiliare”.

La consigliera Ombretta Perlorca ha regalato a tutti i colleghi del gruppo della Lega in consiglio comunale un pupazzetto in legno. Pinocchio. Otto in tutto, dentro una busta rossa con su scritto buon Natale.

“Un regalo poco gradito”, così si sentiva dire per i corridoi di Palazzo dei Priori. Pare infatti che la consigliera Perlorca non abbia preso bene la sua mancata elezione al consiglio provinciale del 15 dicembre. E sembra che Perlorca ritenga i propri colleghi di gruppo i principali responsabili.

23 dicembre, 2019