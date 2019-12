“Veniamo da 14 risultati utili consecutivi, bisogna continuare su questa strada”

Sport - Calcio - Serie D - Grazie allo 0-0 col San Donato Tavarnelle il Monterosi si è laureato campione d'inverno - Il commento di David D'Antoni

Monterosi – (s.s.) – Imbattuta da 14 partite con otto vittorie e sei pareggi. Quarto attacco del girone e miglior difesa con 12 gol subiti.

Il Monterosi arriva al giro di boa con numeri importanti. Un ruolino di marcia che certifica il primo posto in classifica e lo protocolla come assolutamente meritato.

La squadra di David D’Antoni non perde dal 15 settembre e grazie allo 0-0 sul campo del San Donato Tavarnelle è tornata nella Tuscia con il titolo di campione d’inverno.

Il rimpianto per pareggio che poteva diventare una vittoria è parzialmente coperto dall’arrivo alla sosta da capolista solitaria a +3 sul Grosseto.

“E’ stata una partita difficile – ha spiegato il tecnico dei biancorossi dopo l’ultimo match – perché il San Donato veniva da risultati negativi e ci ha lasciato poco spazio. Non abbiamo trovato il pertugio giusto. Le gare prima di una sosta regalano sempre risultati strani e noi non ci siamo fatti sorprendere. Chiudiamo un girone d’andata al primo posto in classifica e dove tranne qualche piccolo spezzone abbiamo sempre interpretato le gare nel migliore dei modi. Veniamo da 14 risultati utili e bisogna continuare su questa strada“.

Alla breve sosta natalizia farà seguito il primo turno del girone di ritorno che metterà di fronte ai biancorossi il Follonica Gavorrano, da affrontare in trasferta domenica 5 gennaio.

24 dicembre, 2019